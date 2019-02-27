В Екатеринбурге вновь снесли кафе «Каспий»

В Екатеринбурге снова снесли кафе «Каспий» на улице Проезжей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Федеральной службы судебных приставов России. По информации ведомства, постройка на берегу Шарташа была самовольной, а хозяин отказывался по доброй воле демонтировать ее.

«Владелец постройки был ограничен в праве на выезд за пределы территории РФ. Он неоднократно привлекался к административной ответственности по ч.1 ст. 17.15 КоАП РФ «Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера». Также в отношении должника вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора. В результате мер принудительного исполнения должник в полном объеме исполнил требования исполнительного документа и осуществил снос двухэтажной конструкции», ‒ отметили в пресс-службе ФССП России по региону.

Добавим, что это уже второй снос «Каспия». Первый демонтаж прошел в 2016 году после трехлетней тяжбы. Впрочем, через некоторое время кафе появилось снова. Отмечается, что в нем часто собирались представители азербайджанской диаспоры.

Екатеринбург, Елена Сычева

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