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Понедельник, 4 июня 2018, 14:07 мск

Новости Екатеринбург

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В метро Екатеринбурга ребенка затянуло в эскалатор

В метро Екатеринбурга сегодня серьезно пострадал ребенок.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе СУ СК по Свердловской области, на станции «Площадь 1905 года» произошел некий инцидент, в результате которого ребенок получил травму на эскалаторе. Подробности следователи пока не разглашают. У ребенка, вероятно, травма ноги.

Сейчас на месте работает следователь, причины ЧП уточняются. Более подробная информация станет известна позднее.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 04.06.18

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