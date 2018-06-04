Травмированного в метро мальчика ждет операция, по факту ЧП проверят летний лагерь при гимназии №39

Стали известны подробности утреннего инцидента в метро. 10-летний мальчик спускался на эскалаторе с другими детьми из летнего лагеря при гимназии №39. Ребенок получил серьезные травмы стопы и, вероятно, ему понадобится операция. Прокуратура допросит вожатых, руководителей лагеря и сотрудников метрополитена.

Напомним, сегодня утром на станции «Площадь 1905 года» мальчика затянуло в эскалатор. Как уточнили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, ребенок посещал городской лагерь при гимназии №39 Екатеринбурга. Дети ехали на какое-то мероприятие и все вместе, с сопровождающими, спускались в метро. Обувь мальчика попала в механизм эскалатора, ее зажало. В результате ребенок получил серьезную травму и доставлен в детскую больницу №9. Не исключено, что мальчику потребуется операция.

«Прокуратура выясняет обстоятельства инцидента. Будет установлено, для участия в каком мероприятии вывели детей, было ли надлежащим образом организовано данное мероприятие, будет установлено количество сопровождающих. Также будут опрошены сотрудники лагеря и метрополитена, запрошены документы из больницы для установления степени тяжести причиненного ему вреда здоровью», – сообщили в прокуратуре.

Детский лагерь по результатам проверки может ждать наказание. Добавим, что свою проверку ведет СУ СК РФ по Свердловской области.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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