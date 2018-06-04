Свердловчанам отказали в референдуме на право самим выбирать глав городов

Избирательная комиссия Свердловской области сегодня отказала в регистрации инициативной группе, которая хотела провести референдум о возвращении уральским городам прямых выборов мэров.

Как рассказал РИА «Новый День» советник председателя ИК СО Дмитрий Ветошкин, подавшие заявление граждане допустили ряд ошибок. Например, они использовали формулировку «мэр города» вместо «глава городского округа», а также написали «ЗАТО г. Новоуральск» вместо «Городской округ Новоуральск».

Напомним, 17 мая в Екатеринбурге прошло собрание инициативной группы по проведению референдума Свердловской области по вопросу о всенародных выборах мэров городов и глав районов. Там решались оргмоменты, и в том числе была утверждена формулировка для всенародного опроса. Звучит она следующим образом: «Согласны ли вы, чтобы был принят закон Свердловской области, предусматривающий, что в Свердловской области ГЛАВЫ всех муниципальных районов, ГЛАВЫ городских округов, за исключением ЗАТО «Город Лесной», ЗАТО «Новоуральск», ЗАТО «Поселок Свободный», ЗАТО «Поселок Уральский», должны избираться на муниципальных выборах на основе всеобщего равного избирательного права при тайном голосовании и возглавлять местные администрации?».

Инициатор проведения референдума, депутат ЕГД Дмитрий Головин заявил корреспонденту РИА «Новый день», что инициативная группа непременно будет подавать документы повторно. «Моя цель – дойти до Конституционного суда», – сообщил Головин.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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