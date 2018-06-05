Свердловское управление МЧС возглавил тюменец

В ГУ МЧС России по Свердловской области новый начальник. Указом президента России Владимира Путина на пост назначен полковник Виктор Теряев, сообщили в пресс-службе ведомства. До переезда в Екатеринбург он возглавлял ГУ МЧС России по Тюменской области, сам он родом из этого региона.

Сообщается, что до перехода в систему МЧС, г-н Теряев был кадровым военным с 1985 года по 1992 год. В чрезвычайное ведомство перешел в 1993 году.

Напомним, ранее ГУ МЧС России по Свердловской области возглавлял Андрей Заленский. Он ушел на пенсию.

Екатеринбург, служба информации

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