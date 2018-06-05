МУГИСО опять провалило работу по сдаче в аренду рекламных конструкций

В Свердловской области в 2017 году снова не был выполнен план по поступлению в бюджет средств от сдачи в аренду принадлежащих региону рекламных конструкций.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», в этом признался на заседании заксобрания и.о. главы МУГИСО Сергей Зырянов. Области удалось заработать на этом только 56 млн рублей, хотя в планах значилась сумма в два раза больше. «По 250-260 конструкциям никто даже на аукцион не заявился», – рассказал он.

Напомним, такая ситуация сложилась не впервые. Доходы от платы по договорам за установку и эксплуатацию рекламных конструкций по итогам 2016 года составили всего 1,092 млн рублей, а это только 6,4% от плана. А в 2015 году, до перераспределения полномочий в сфере рекламы, поступления от рекламы в бюджет Екатеринбурга составили 244,067 млн руб. Депутаты неоднократно отмечали, что данный факт заставляет задуматься о возвращении этого полномочия обратно на муниципальный уровень.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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