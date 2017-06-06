«Верните полномочия городу»: доход от наружной рекламы в Екатеринбурге упал за год в 200 раз

Результаты деятельности МУГИСО по договорам на размещение наружной рекламы в Екатеринбурге таковы, что депутаты вновь задумались о возвращении этих полномочий администрации Екатеринбурга. Как передает корреспондент NDNews.ru, сегодня тему поднял депутат Евгений Зяблицев. По его словам, доходы от платы по договорам за установку и эксплуатацию рекламных конструкций по итогам 2016 года составили всего 1,092 млн. рублей, а это только 6,4% от плана. А в 2015 году, до перераспределения полномочий в сфере рекламы, поступления от рекламы в бюджет Екатеринбурга составили 244,067 млн руб. «Данный факт заставляет задуматься о возвращении данного полномочия обратно на муниципальный уровень, чем я и намерен заняться в ближайшее время», – заявил Зяблицев после заседания. И.о. главы МУГИСО Сергей Зырянов заявил, что на самом деле поступления были гораздо больше, почти 40 млн рублей, просто они поступили в бюджет уже в начале 2017 года. Это произошло из-за того, заявил чиновник, что УФАС оспорила в суде результаты нескольких конкурсов на право размещения наружной рекламы в суде, процесс затянулся, и в итоге по документам эти деньги оказались уже в доходах 2017 года.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 06.06.17

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