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Четверг, 7 июня 2018, 15:36 мск

Новости Екатеринбург

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Возбуждено уголовное дело по факту смерти женщины возле екатеринбургской больницы

Смерть женщины возле екатеринбургской больницы привела к возбуждению уголовного дела.

Как сообщили РИА «Новый День» в СО по Орджоникидзевскому району Екатеринбурга, дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 124 УК РФ (неоказание помощи больному, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Напомним, женщина 1958 г.р. скончалась на глазах у прохожих вечером 5 июня на улице Старых Большевиков возле больницы № 23. В тот день она приходила в больницу на процедуры. «Она длительное время лечилась в связи с тяжелым онкологическим заболеванием. После прохождения медицинской процедуры она вышла из больницы, перешла дорогу и дожидалась такси возле многоквартирного дома напротив входа на территорию больницы, где ей и стало хуже», – сообщили в прокуратуре. Скорая помощь, вызванная прохожими, приехала слишком поздно – женщина уже скончалась.

Екатеринбург, служба информации

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