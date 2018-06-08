Муж, жена и три маленьких дочки погибли на пожаре в Нижнем Тагиле

Целая семья – родители и трое детей – погибла сегодня ночью на пожаре в Нижнем Тагиле.

Как сообщили РИА «Новый День» в СУ СКР, тела пяти погибших были обнаружены во время тушения пожара в частном доме в садоводческом товариществе в Тагилстроевском районе. По предварительным данным, признаков насильственной смерти на телах погибших нет. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». Установлено, что погибшие – супружеская пара (мужчина 1984 г.р. и женщина 1982 г.р.), а дети – девочки 2, 4 и 10 лет.

В пресс-службе ГУ МЧС добавляют, что пожар начался в 01:55. Сгорел садовый дом на улице Шмидта. На пожаре работали 3 единицы техники, 25 человек личного состава. Открытое горение было ликвидировано в 02:50, проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 08:05.

Нижний Тагил, служба информации

Нижний Тагил. Другие новости 08.06.18

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