Причиной пожара в Нижнем Тагиле, в котором погибла многодетная семья, стала неисправная электропроводка

Эксперты МЧС установили предварительную причину страшного пожара в Нижнем Тагиле, в котором погибла семья с тремя маленькими детьми. Трагедия случилась сегодня ночью в одном из коллективных садов – сгорел садовый дом на улице Шмидта.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе регионального управления МЧС, наиболее вероятной причиной случившегося стало короткое замыкание электропроводки на мансардном этаже дома. Специалисты отправили образцы электропроводки на пожарно-техническую экспертизу, чтобы проверить эту версию.

Напомним, в пожаре погибли пять человек: супружеская пара (мужчина 1984 г.р. и женщина 1982 г.р.) и дети – девочки 2, 4 и 10 лет. После обнаружения тел на пепелище следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ.

В МЧС напомнили, что с начала этого года в жилом секторе в Свердловской области из-за неисправной электропроводки случилось 446 пожаров – это каждый третий пожар. В ЧП погибли 36 человек, из них 6 детей, еще 41 человек получил травмы.

Спасатели напоминают жителям области, что нельзя завязывать и скручивать провода и кабели, тем более с поврежденной изоляцией. Монтаж электропроводки следует доверять только специалистам. Запрещено оклеивать или окрашивать электрические провода. Нельзя оставлять без присмотра включенные электроприборы и обогреватели.

Екатеринбург, Нижний Тагил, служба информации РИА «Новый День»

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