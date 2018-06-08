В городском пруду Екатеринбурга начали травить комаров (ВИДЕО)

В Екатеринбурге сегодня проходит обработка городского пруда от личинок комаров. В акваторию выльют несколько сотен литров препарата, название которого специалисты свердловского центра гигиены и эпидемиологии отказались назвать, но заверили, что он безопасен для людей и обитателей городской фауны. Тем не менее, на всякий случай на набережной появились объявления для горожан с просьбой обойти зону обработки.

В городском пруду травят комаров

По словам заведующей отделом ФБУЗ Светланы Акуловой, процедура травли личинок комаров в городском пруду проводится впервые. С администрацией Екатеринбурга велись переговоры на протяжении двух лет, и только в этом году центр получил муниципальный контракт. Стоимость этих работ сотрудники не называют, ссылаясь на коммерческую тайну.

Как пояснила биолог центра Ирина Медведева, обработка проводится специальным разрешенным препаратом, который давно применяется в южных регионах России. Это кристаллические споры бактерий, которые проглатывают личинки комаров и от этого погибают. При этом средство безвредно для рыб и птиц, обитающих рядом с водоемом. Действие препарата продолжается 10 дней, за это время погибает вся популяция личинок в пруду. Но это не означает, что в Екатеринбурге комаров совсем не будет, просто их численность уменьшится. Поэтому нет опасности, к примеру, что птицы останутся без еды, отметила биолог. Чего не скажешь о рыбе, которая отчасти питается личинками комаров. Но городской пруд Екатеринбурга не относится к рыбохозяйственным водоемам, поэтому препарат можно применять здесь, добавила Ирина Медведева.

По словам специалистов, обработка от комаров важна, так как эти насекомые являются переносчиками возбудителей природно-очаговых инфекций – туляремии, лихорадки Западного Нила и малярии. «В Свердловской области порядка 50 анофелогенных водоемов (удобные для развития личинок комаров). В идеале нужно обрабатывать их все, а не только городской пруд. Но численность комаров сильно зависит от погодных условий, для них благоприятно теплое и влажное лето», – отметила Ирина Медведева.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Александр Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 08.06.18

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