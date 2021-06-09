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Среда, 9 июня 2021, 16:44 мск

Новости Екатеринбург

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Из-за жары Екатеринбург покинули комары

Комары перестали беспокоить жителей Екатеринбурга. В городе и близлежащих поселениях этих досаждающих насекомых стало намного меньше. На форумах дачников Екатеринбурга пока не было обсуждений и жалоб.

Как пояснила «Новому Дню» начальник отдела информационного сопровождения мэрии Виктория Мкртчян, в этом году инсектицидных мероприятий администрация города не проводила, практика обработки водоемов в Екатеринбурге была только в 2018 году перед чемпионатом мира по футболу. Малое количество комаров в мэрии объяснили засушливой погодой, с этим согласились и на факультете биологии УрФУ, куда «Новый День» обратился за комментарием.

Екатеринбург, Мария Зыкова

Екатеринбург. Другие новости 09.06.21

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