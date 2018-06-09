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Суббота, 9 июня 2018, 08:35 мск

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В детском лагере в Кушве одновременно заболели 33 ребенка

Тридцать три ребенка, отдыхавших в оздоровительном центре «Сосновый» в городе Кушве, были вчера госпитализированы с похожими симптомами.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе СКР по Свердловской области, все дети жаловались на боли в животе, рвоту, общее недомогание. По информации медиков, сейчас состояние детей удовлетворительное. В ближайшее время следователи опросят руководство и сотрудников лагеря, самих детей, будут изучены документы, касающиеся организации питания детей и состояния их здоровья. По итогам проверки следователем СКР будет принято процессуальное решение.

«Специалисты Роспотребнадзора отберут пробы продуктов питания, смывов с поверхностей помещения пищеблока. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования», – добавили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Кушва, служба информации

Кушва. Другие новости 09.06.18

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