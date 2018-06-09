Из детского лагеря под Кушвой увезли в больницу уже 62 ребенка

Число детей, которые попали в больницу после отдыха в детском лагере под Кушвой, растет с каждым часом. К этому моменту известно, что в больнице лечатся 62 ребенка и 2 взрослых.

В пресс-службе прокуратуры по Свердловской области уточнили данные по вспышке кишечной инфекции в лагере «Сосновый». Госпитализированы 62 ребенка и двое вожатых, их отправили в больницы Кушвы и Нижнего Тагила. К этому моменту 21 ребенок находится в инфекционке Кушвы, 12 там же в педиатрическом отделении. В нижнетагильской больнице уже находится 20 детей, еще 11 в дороге. У всех детей схожие симптомы: боль в животе, рвота, недомогание. Буквально час назад было известно, что в больницу попали 53 человека, ранним утром говорилось о 33.

Пресс-секретарь областного минздрава Константин Шестаков сообщил, что дети госпитализированы с подозрением на кишечную инфекцию. Специалисты Роспотребнадзора отбирают пробы в лагере.

В СУ СК по Свердловской области сообщают, что накануне дети и вожатые на обед ели картофельный суп, говяжью котлету «Здоровье», тушеную капусту, компот и хлеб. В полдник их кормили творожно-рисовой запеканкой. Смена, в которой находились пострадавшие дети, началась 2 июня. Прочие обстоятельства сейчас выясняются.

Кушва, служба информации

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