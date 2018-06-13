После вспышки кишечной инфекции в детском лагере в больницах остаются шесть человек

Почти все дети, пострадавшие от вспышки кишечной инфекции в лагере «Сосновый» под Кушвой, уже поправились и выписаны из больниц.

Как сообщил РИА «Новый День» пресс-секретарь областного минздрава Константин Шестаков, на сегодняшний день в медучреждениях остаются шесть человек, их состояние удовлетворительное, они готовятся к выписке.

Напомним, в субботу в больницы Кушвы и Нижнего Тагила были доставлены 62 ребенка и 2 взрослых, отравившихся в загородном лагере. По данным Роспотребнадзора, причиной вспышки стало нарушение персоналом правил гигиены.

Кушва, служба информации

Кушва. Другие новости 13.06.18

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