Источниками инфекции в лагере «Сосновый» оказались повар и мойщица посуды

Свердловские санврачи закончили расследование вспышки острой кишечной инфекции в детском оздоровительном лагере «Сосновый».

Как сообщили РИА «Новый День» в свердловском управлении Роспотребнадзора, была установлена вирусная этиология заболеваемости, установлены источники инфекции из числа персонала – повар и мойщица посуды. В работе столовой выявлены многочисленные нарушения санитарных правил. После их устранения лагерь откроется снова, но будет находиться под особым контролем Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

Напомним, о первых заболевших стало известно рано утром 9 июня. К 10 часам их число превысило 60 человек. Возбуждено уголовное дело по статье 236 УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей». Накануне ЧП дети и вожатые на обед ели картофельный суп, говяжью котлету «Здоровье», тушеную капусту, компот и хлеб. В полдник их кормили творожно-рисовой запеканкой. Воспитанники были госпитализированы с одинаковыми симптомами – боль в животе, рвота, общее недомогание.

Кушва, служба информации

Кушва. Другие новости 13.06.18

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