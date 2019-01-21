В Кушве оштрафовали садик, который кормил детей тухлой курицей

Кушвинский детсад оштрафовали за тухлые продукты, из которых готовились обеды для малышей. Состоялись два суда, в которых было доказано: в садике не соблюдались условия и сроки хранения еды, из-за чего ребята могли серьезно пострадать.

На нарушении садик попался еще в августе 2018 года, но разбирательство закончилось только сейчас. Как рассказали сегодня в пресс-службе облсуда, летом Роспотребнадзор провел внеплановую проверку в МАДОУ «Детский сад № 61 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей» Кушвы. Выяснилось, что для приготовления еды сотрудники используют замороженную курицу с истекшим сроком годности и просроченный лук, а сливочное масло недоброкачественное из-за своего химического состава. Экспертизы подтвердили нарушения, начальник территориального управления Роспотребнадзора выписал постановление, где признал учреждение виновным по ч.2 ст. 14.43 КоАП РФ. Штраф должен был составить 300 тысяч, но в Кушвинском городском суде его снизили до 150 тысяч. Однако и это садик не устроило – юрлицо обжаловало штраф в Свердловском облсуде. Но неудачно – апелляция решение Кушвинского суда не изменила.

Добавим, летом 2018 года в районе Кушвы был один из самых масштабных за сезон случаев отравления детей. В июне в детском оздоровительном лагере «Сосновый» кишечную инфекцию подхватили около 60 детей. Было возбуждено уголовное дело по статье 236 УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей». Источниками инфекции оказались повар и мойщица посуды.

Кушва, служба информации

Кушва. Другие новости 21.01.19

Свердловская прокуратура нашла полсотни дискриминационных объявлений о приеме на работу. / Дальнобойщик из Тамбова уже неделю живет в машине на Серовском тракте после ДТП. / В Верхней Пышме приставы опечатали опасный завод. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»