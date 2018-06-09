Массовым отравлением детей в Кушве занялись следователи, возбуждено уголовное дело

Следственным отделом СКР города Кушвы начато расследование по факту массового отравления детей в загородном лагере «Сосновый». Возбуждено уголовное дело по статье 236 УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе регионального СК, сейчас следователи проводят допросы сотрудников администрации детского лагеря. Изымается документация, касающаяся организации питания детей. Для установления степени тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавших, будут назначены исследования.

Напомним, число отравившихся в детском оздоровительном лагере превысило полсотни – сейчас в больницах Кушвы и Нижнего Тагила находятся 62 ребенка и 2 взрослых, которые работали вожатыми. Состояние всех пострадавших стабильное, им оказывается необходимая медицинская помощь, уточнили в СК.

Ранее стало известно, что накануне дети и вожатые на обед ели картофельный суп, говяжью котлету «Здоровье», тушеную капусту, компот и хлеб. В полдник их кормили творожно-рисовой запеканкой. Вчера и сегодня утром воспитанники были госпитализированы с одинаковыми симптомами – боль в животе, рвота, общее недомогание.

Смена в лагере «Сосновый», в которой находились пострадавшие дети, началась 2 июня.

Кушва, служба информации РИА «Новый День»

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