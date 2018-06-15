В свердловских детских лагерях санврачи нашли свыше 300 нарушений

За две недели работы детских оздоровительных лагерей сотрудники свердловского управления Роспотребнадзора выявили 337 нарушений санитарного законодательства. Проверка проводилась более чем в 250 организациях. По всем случаям составлены административные протоколы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ведомства, в регионе санитарно-эпидемиологические заключения получили 1094 оздоровительных лагеря – в том числе 68 загородных, 22 санаторных, 4 палаточных. Первая смена началась в 1027 организациях. Из-за плохой погоды был задержан выезд только в два лагеря – «Рассветный» в Екатеринбурге и «Гурино» в Тугулымском районе.

Напомним, начало летнего отдыха было омрачено вспышкой кишечной инфекции в детском лагере «Сосновый». После обеда в столовой заболели 62 ребенка и двое вожатых. У всех пострадавших были одинаковые симптомы: боль в животе, рвота и недомогание. Как установили сотрудники Роспотребнадзора, источником инфекции стали повар и мойщица посуды. В самом лагере нашли многочисленные нарушения санитарных правил. По факту массового отравления детей было возбуждено уголовное дело.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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