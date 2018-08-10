В лагере под Сысертью отравились дети

В Свердловской области очередная вспышка кишечной инфекции в детском лагере. Несколько ребят, отдыхавших под Сысертью, попали в больницу.

Вспышка кишечной инфекции произошла в МБУ «Детский оздоровительный лагерь «Чайка» в Сысертском городском округе. Дети из четвертой смены пожаловались на плохое самочувствие. Помощь медиков потребовалась шестерым, все они из разных групп, но со схожими симптомами: жалобы на боль в животе, рвота, недомогание. Состояние ребят сейчас удовлетворительное, госпитализация не потребовалась, но их изолировали от здоровых. В настоящее время в детском оздоровительном лагере «Чайка» находятся 150 детей, лагерь работает в обычном режиме.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, организацией детского лагеря занимается МКУ Департамент образования администрации Екатеринбурга, питанием – предприниматель, еда готовилась на территории лагеря. В ходе проверки сотрудники прокуратуры устанавливают обстоятельства, при которых заболели дети, в том числе соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства при организации питания в лагере. От работы уже отстранили мойщицу посуды, у которой нашли норовирус – именно она, предположительно, стала источником заражения.

Сысерть, служба информации

Сысерть. Другие новости 10.08.18

«Встречался с избирателями, узнал о себе много нового», – как депутаты Госдумы готовятся к слушаниям по пенсионной реформе. / 10 августа в Свердловской области ожидаются следующие события. / «Вывезли на взлетную полосу аэропорта и угрожали пистолетом», – на Урале задержали банду вымогателей. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»