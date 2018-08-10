Из лагеря под Сысертью срочно вывозят всех детей

Из-за вспышки кишечной инфекции сегодня всех детей из лагеря под Сысертью развезут по домам.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе администрации города, несмотря на то, что отравились шестеро ребят и новых случаев не было, было принято решение лагерь закрыть, детей вернуть домой. «Нам пришло предписание Роспотребнадзора, чтобы не допустить распространения инфекции. Было принято решение закрыть лагерь», – отметили в мэрии.

Ребят из лагеря «Чайка» заберут автобусы, примерно около 7 часов вечера они подъедут к ТЮЗу, где их уже будут ждать родители. Сейчас всех родителей обзванивают и сообщают, что лагерь закрывается. В мэрии пообещали дать родителям инструкцию как вернуть деньги за сорванный отпуск – смена открылась 6 августа. В этот же день шестеро ребят пожаловались на боль в животе, тошноту, недомогание.

Как уже сообщал «Новый День», пострадавшим госпитализация не потребовалась, но их изолировали от здоровых детей. Вероятный источник распространения инфекции, по информации прокуратуры, – мойщица посуды, у нее обнаружили норовирус. Женщину отстранили от работы.

В СУ СК по Свердловской области сообщили, что по факту отравления детей началась доследственная проверка.

Екатеринбург. Другие новости 10.08.18

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