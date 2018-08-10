Кухня работает, ребята отдыхают, но «Чайку» закроют: из лагеря под Сысертью родители начали увозить детей (ВИДЕО)

Отдых детей в ДОЛ «Чайка» под Сысертью из-за вспышки инфекции закончен. В ближайшее время ребят автобусом привезут в Екатеринбург. Возобновлять смену не будут.

РИА «Новый День» побывал сегодня в лагере, который закрывают из-за кишечной инфекции. Смена открылась 6 августа, ребята благополучно заехали. Но восьмого числа несколько человек пожаловались на плохое самочувствие, тошноту. Вчера началась проверка, сегодня на территории работали санврачи, сотрудники прокуратуры.

Детский лагерь закрыли из-за вируса

«Шестого августа заехала смена. Ничего не предвещало беды, восьмого вечером дети стали обращаться с жалобами. Медиками сразу ситуация была поставлена на контроль, всех, кто жаловался на недомогание, разместили в медицинские блоки – там есть изолятор. Сообщили в Роспотребнадзор, в 11-ю больницу, чтоб осмотрели детей. Все продезинфицировали, помыли», – рассказал директор лагеря Михаил Барановский.

Уже известно, что вероятный источник распространения инфекции – мойщица, у нее нашли норовирус. Женщину увезли из лагеря, сегодня там работала другая мойщица. Организацией питания и персоналом на кухне занималось ООО «Розенбах». Компанию выбрали через аукцион на госзакупках, этим летом детский лагерь впервые работал с ними, но в предыдущие смены никаких инцидентов не было. По словам директора, кормили в лагере вкусно – это подтверждают и сотрудники. «Но вкусно не всегда значит безопасно», – резюмировал директор.

По словам сотрудников детского лагеря, ребята расстроены тем, что смена так быстро закончилась. «Я не понимаю, почему решили закрываться. Заболели шесть детей. Но они не лежат пластом, нет обезвоживания. Их свозили в больницу. Наверное, можно было бы все обработать и не закрываться. Заболевшие сами бы тоже скоро вернулись», – поделился один из сотрудников «Чайки». Сегодня в лагере кухня работает, дети и сотрудники позавтракали, пообедали – их кормили не сухпайками, а приготовленной едой, на завтрак, например, давали запеканку.

Весь персонал в лагере заставили надеть маски – как уточнил директор, они могли пересечься с мойщицей на кухне, подхватить вирус. Дети ходят без масок.

В пресс-службе мэрии отметили, что решение об окончании смены принято – лагерь, несмотря на то, что должен был проработать до 26 августа, больше не откроется. Детей сегодня к семи часам вечера привезут к ТЮЗу, откуда их заберут родители. На этой же встрече родителям расскажут, как вернуть деньги за путевки в лагерь.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Александр Саливанчук, Антон Отман

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