Под Сысертью снова заработал лагерь, который эвакуировали из-за кишечной инфекции

Лагерь «Чайка» под Сысертью все-таки возобновил свою работу. Неделю назад отсюда вывозили ребят из-за кишечной инфекции.

«Сегодня, в пятницу, 17 августа, 129 детей вернулись в ДОЛ «Чайка» для отдыха на 16 дней. Остальным родителям, кто отказался от путевок, возмещаются денежные средства с перерасчетом за фактически проведенные детьми дни в лагере. По решению Роспотребнадзора источником распространения инфекции был сотрудник пищеблока. В настоящее время он отстранен от работы», – сообщили сегодня в департаменте образования Екатеринбурга. Лагерь открыли после обеззараживающей обработки территории.

Напомним, всего в лагере отдыхали около 150 детей. Смена началась 6 августа, ребята благополучно заехали. Но затем несколько человек пожаловались на плохое самочувствие, тошноту. В прошлую пятницу всех детей из лагеря вывозили обратно в Екатеринбург. Виновником распространения инфекции признали мойщицу посуды, у нее нашли норовирус. От работы женщину отстранили.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 17.08.18

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