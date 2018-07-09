Санврачи установили причину массового отравления детей в лагере под Верхней Пышмой

Специалисты Роспотребнадзора выявили источник вспышки кишечной инфекции в детском оздоровительном лагере «Медная горка», случившейся на прошлой неделе. Днем 5 июня десять детей почувствовали себя плохо, три ребенка были госпитализированы.

Как сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, причиной заболеваемости детей стали носители норовируса и стафилококка среди персонала пищеблока. Распространению инфекции также способствовали нарушения санитарно-противоэпидемического режима в столовой. Это подтвердилось наличием бактерий группы кишечной палочки в смывах с оборудования пищеблока.

Сразу после инцидента в столовой и жилых корпусах была проведена дезинфекция. Сотрудники пищеблока, попавшие под подозрения, отстранены от работы, а из рациона детей были исключены небезопасные продукты. С 6 июля новых случаев заболеваний в «Медной горке» не зарегистрировано, отметили в ведомстве. Сейчас лагерь продолжает работу под контролем санврачей.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 09.07.18

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