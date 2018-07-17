Под Туринском детей в лагере кормили просрочкой

В детском лагере Туринского района повар хранил молочные продукты с истекшим сроком годности, чтобы кормить ими детей. Против него и комбината школьного питания возбудили административное дело.

Просрочка обнаружилась в с. Городище Туринского района, где открыли лагерь на базе школы. Питанием детей занимался МУП «Комбинат школьного питания». Лагерь проверяли сотрудники прокуратуры и Роспотребнадзора. Ревизоры нашли в холодильниках пакеты сметаны с истекшим сроком годности, ее хранили, чтобы использовать для питания детей. И, как оказалось, никто из персонала кухни не следил за сроками годности продуктов.

«По данному факту прокуратура Туринского района в отношении юридического лица – МУП «Комбинат школьного питания» и шеф-повара школьной столовой возбуждены административные дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ «Нарушение исполнителем, продавцом требований технических регламентов или подлежащих применению до дня вступления в силу соответствующих технических регламентов обязательных требований к продукции либо выпуск в обращение продукции, не соответствующей таким требованиям». По результатам рассмотрения постановлений прокуратуры предприятие оштрафовано на 100 тыс. рублей, а шеф-повар школьной столовой – на 10 тыс. рублей», – сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области. Просрочку с реализации сняли.

Ежегодно в Свердловской области находятся детские лагеря, в которых отдых ребят заканчивается отравлением. В этом году самым громким случаем стало массовое отравление детей в лагере под Кушвой «Сосновый». В больницу попали более 60 детей. Возбуждено уголовное дело по статье 236 УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей». Источниками инфекции оказались повар и мойщица посуды

Туринский район, служба информации

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