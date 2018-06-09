Деятельность кушвинского лагеря «Сосновый» приостановлена из-за вспышки ОКИ

Деятельность оздоровительного лагеря «Сосновый», где одновременно заболели более 60 детей, приостановлена. Об этом РИА «Новый День» сообщили в свердловском управлении Роспотребнадзора.

По последним данным, зарегистрировано 64 случая заболевания. Среди пострадавших – дети от 7 до 12 лет и двое вожатых оздоровительного лагеря. Пострадавшие доставлены в ЦГБ Кушвы и городскую инфекционную больницу Нижнего Тагила. Санврачи организовали на месте комплекс противоэпидемиологических мероприятий. Отобран материал для лабораторных исследований, в том числе воды, смывы и материал окружающей среды.

Напомним, о первых заболевших стало известно сегодня рано утром. К 10 часам их число превысило 60 человек. Возбуждено уголовное дело по статье 236 УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей». Накануне дети и вожатые на обед ели картофельный суп, говяжью котлету «Здоровье», тушеную капусту, компот и хлеб. В полдник их кормили творожно-рисовой запеканкой. Вчера и сегодня утром воспитанники были госпитализированы с одинаковыми симптомами – боль в животе, рвота, общее недомогание.

Кушва, служба информации

Кушва. Другие новости 09.06.18

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