Почтовые катера на Урале начали навигацию на месяц позже, чем в прошлом году

Свердловские почтовики приступили к доставке водным путем почты, пенсий, продуктов питания и товаров первой необходимости в труднодоступные населенные пункты. В этом году речная навигация открылась на месяц позже, чем в прошлом, из-за погодных условий.

Как сообщили в пресс-службе Уральского филиала «Почты России», первым делом катер направился по реке Сосьва в отдаленные поселки Гаринского района. Жителям семи населенных пунктов (Ликино, Пуксинка, Вагиль, Шабурово, Зыково, Еремино, Шантальская) почту, товар и пенсии катер будет доставлять еженедельно. Самый дальний речной маршрут до деревни Шантальская длится двое суток. Ежемесячно по рекам Гаринского района почтовый катер проплывает порядка 2000 км.

Напомним, в труднодоступных территориях Свердловской области, отрезанных от «большой земли» речными преградами, проживает свыше двух тысяч человек. Использовать катер почтовики начали в 2012 году. Он позволяет оптимизировать доставку. Ранее на всей территории Гаринского и Таборинского районов с весны до наступления поздней осени почта доставлялась вертолетом. Доставка речным транспортом позволяет подвозить почтовые грузы и продукты питания гораздо чаще авиадоставки. За сезон свердловские почтовики совершают порядка 60 рейсов по воде.

Гари, таборы, служба информации

Гари, таборы. Другие новости 09.06.18

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