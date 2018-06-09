Уралгидрометцентр: аномальные холода могут погубить до 20% урожая яровых

Задержка посевной кампании на две недели из-за неблагоприятных погодных условий может привести к потере от 10 до 20% урожая яровых.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», такой прогноз содержится в сообщении Уралгидрометцентра. Синоптики напоминают, что на большей части Свердловской области снег с полей сошел 15-20 апреля, началось оттаивание и подсыхание почвы. Но эти процессы сдерживались холодной погодой, частыми дождями и неоднократным установлением временного снежного покрова. За период с 20 апреля по 10 мая выпало от 200% до 400% осадков. Обычно от даты схода снежного покрова до даты наступления физической спелости почвы, когда можно проводить полевые работы, проходит 18-22 дня. В нынешнем же году этот период увеличился до 28-32 дней.

Кроме того, посевная кампания, высадка рассады овощей осложнялись холодной погодой с частыми заморозками, а 20, 24, 28 и 30 мая и дождями. Температура воздуха находилась на уровне 5-8 °С и в среднем за май оказалась на 2-2,5 градуса ниже нормы. По оперативным данным минАПК, на 8 июня было посеяно только 85 % ярового клина, тогда как в 2017 году – около 98 %.

«Из литературных источников и из опыта предыдущих лет запаздывание с севом яровых хлебов на две недели может привести к потерям 10-20 % урожая», – резюмируют синоптики.

Напомним, в середине мая министр АПК Дмитрий Дегтярев призывал СМИ не паниковать, так как «все будет зависеть от последующих вегетативных периодов».

Екатеринбург, служба информации

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