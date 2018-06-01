«Психологический барьер» уральские аграрии прошли под снегом и с отставанием на 30%

К первому дню лета свердловские аграрии не смогли наверстать отставание посевной кампании от прошлогодних показателей. Кроме того, не исключено, что неблагоприятные метеоусловия еще больше осложнят ситуацию.

Как сообщили РИА «Новый День» в областном минсельхозе, план по севу зерновых к сегодняшнему дню выполнен только на 68,6%, тогда как год назад были засеяны уже 96,9% полей. Хуже всего дело обстоит в восточных районах области – Байкаловском и Слободо-Туринском, там сельчане посеяли только 36,8% зерна. Лучше всех пока справляются на юге области, в Каменском районе – там план выполнили на 90%.

С отставанием идет и посадка картофеля. Если год назад она была завершена на 93,8%, то в этом – только на 77,4%. В некоторых районах, например, Алапаевском, картофель еще не начали сажать совсем, в других – Реже и Артемовском – высажено меньше 10%. Примерно так же обстоит дело и с овощами – свеклой, капустой, морковью.

Напомним, 17 мая министр АПК Свердловской области Дмитрий Дегтярев рассказал, что в этом году из-за неблагоприятных погодных условий сроки посевной сдвинулись на 10-15 дней. Этому способствовали низкие температуры и переувлажнение почвы. В то же время министр отказался делать прогнозы по дальнейшему ходу посевной кампании и видов на урожай. «Все будет зависеть от последующих вегетативных периодов», – сказал он. При этом он не стал скрывать, что 1 июня всегда являлось неким психологическим барьером для аграриев, поэтому к первому дню лета они старались засеять максимальное количество площадей. Как уже сообщал РИА «Новый День», начало лета на Среднем Урале вышло неутешительным: с утра 1 июня пошел снег – мелкий и колючий. Синоптики объявили метеорологическое предупреждение: заморозки продлятся до 3 июня включительно. На почве – до -4 градусов.

Екатеринбург, служба информации

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