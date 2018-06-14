В Свердловской области подтвердился первый случай заражения энцефалитом

В Свердловской области у первого человека подтвердился диагноз «клещевой энцефалит». Количество покусанных в этом году намного меньше, чем годом ранее. Сказывается плохая погода, которая не способствует отдыху на природе.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области, в регионе на данный момент зарегистрирован первый больной с подтвержденным диагнозом «клещевой вирусный энцефалит». У остальных госпитализированных ранее свердловчан диагноз не подтвердился. Всего по результатам лабораторного обследования клещей антиген вируса клещевого энцефалита выделен в 2,1% исследованных особей, возбудитель иксодового клещевого боррелиоза обнаружен в 33% случаев.

Количество покусанных клещами в этом году остается ниже прошлогоднего уровня: из-за плохой погоды на природу выбирается не так много людей. Присасывания клещей регистрируются в основном у садоводов, рыбаков.

На сегодняшний день акарицидные обработки проведены на территории 8 382 га, что составляет 85,5% от запланированных площадей. От энцефалита привито 87% населения области.

Как ранее писал «Новый День», несмотря на относительно спокойный клещевой сезон, в травмпунктах Екатеринбурга скапливаются очереди из желающих вытащить клещей и сделать инъекцию иммуноглобулина. В Екатеринбурге клещей на исследование принимают в 4 официальных центрах гигиены и эпидемиологии – на Гагарина, 49 (по соседству с центром в переулке Отдельном, 3), Братьев Быковых, 5, на Авангардной, 5а, и 8 Марта, 177а. Территориальные отделы в Свердловской области можно посмотреть здесь.

Исследование на все 4 инфекции стоит 894 рубля, во всех городах области цена одинакова. Отдельно на клещевой энцефалит исследование обойдется в 250 рублей, на боррелиоз – в 593 рубля. По словам лаборантов, большинство людей старается исследовать клеща на все инфекции, передаваемые человеку, и лишь четверть укушенных интересует только клещевой энцефалит.

По всей области работает 35 пунктов приема клещей от населения для проведения исследований на возбудителей клещевых инфекций.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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