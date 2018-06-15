Полицейские Екатеринбурга начали ежедневно регистрировать мигрантов

Полицейские Екатеринбурга на время мундиаля перешли на ежедневную работу по регистрации мигрантов. Такой график продлится до 25 июля.

Как сообщил глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, прием иностранцев и граждан России, которые обращаются по вопросам регистрации, будет идти в течение рабочей недели с 09:00 до 20:00, а в субботу и воскресенье с 10:00 до 15:00.

Добавим, в городах, где проходят матчи ЧМ-2018, должны зарегистрироваться все иногородние, если остаются более чем на три дня, – вместо обычных 90 дней. Россияне это могут сделать не только в полиции, но и в МФЦ. Требование не касается участников мундиаля и тех, кто включен в список FIFA, а также заселившихся в гостиницы и санатории – документы оформят без их участия.

Екатеринбург, служба информации

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