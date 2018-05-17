Болельщиков обязали регистрироваться в городах, где пройдут матчи ЧМ-2018

Футбольным болельщикам, въезжающим в города, где пройдут матчи чемпионата мира, придется регистрироваться в трехдневный срок. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина вступил в силу. Правила касаются как граждан РФ, так и иностранцев, передает Infox.ru.

Речь о тех, кто задержится в принимающих матчи мундиаля городах более трех дней. Получить временную регистрацию можно будет с 25 мая по 25 июля – при личном обращении в территориальные отделения МВД. Для этого необходимо предоставить заявление, паспорт и подтверждающий временное проживание документ – договор аренды квартиры.

Процедура намного проще у проживающих в гостиницах и санаториях – документы оформят без их участия.

Отметим, что новая мера не касается участников мундиаля и тех, кто включен в список FIFA.

Напомним, ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Самаре, Екатеринбурге, Волгограде, Сочи и Ростове-на-Дону.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 17.05.18

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