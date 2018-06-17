Следователи опубликовали фоторобот педофила, напавшего на 10-летнюю девочку в Каменске-Уральском

Следователи Каменска-Уральского разыскивают мужчину, который надругался над 10-летней девочкой. Преступление было совершено днем 15 июня в районе улицы Октябрьская. Школьница возвращалась домой после дневного лагеря. Мужчина выследил ее на улице, затем проскочил за ней в подъезд. После того, как девочка открыла двери квартиры, насильник задержал ее и тоже оказался внутри. Закричавшему ребенку он зажал рот и затащил в комнату, сообщает местное издание KU66.RU.

В СУ СКР по Свердловской области подтвердили факт уголовного расследования о совершении особо тяжкого преступления в отношении малолетней.

«Проводится комплекс следственных действий и оперативных мероприятий, направленных на раскрытие преступления «по горячим следам». Работает усиленная следственно-оперативная группа в составе сотрудников следственного отдела по городу Каменск-Уральский СКР, отдела криминалистического сопровождения следствия (с дислокацией в городе Екатеринбург) Главного управления криминалистики СК России, отдела криминалистики областного управления СКР, работников полиции», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Сыщики назвали приметы разыскиваемого: на вид 35-40 лет, рост 175-180 см, худощавого телосложения, смуглый, глубоко посаженные темно-карие глаза, сильно выдающиеся надбровные дуги, густые брови, сводящиеся в районе переносицы, волосы длинные, темные, лоб открыт, особых примет не имеет. Был одет в куртку черного цвета (справа белая нашивка), брюки темного цвета, черные ботинки. Также у мужчины была при себе черная сумка с ручкой.

Всех, кому известен этот человек или кто обладает информацией о его местонахождении, оперативники просят сообщить на условиях конфиденциальности по телефонам: 8(3439)32-60-59 (следственный отдел по городу Каменск-Уральский СКР по Свердловской области); 8(3439)34-80-90, 8(343)358-71-61 или по линии «02» (полиция).

Каменск-Уральский, служба информации РИА «Новый День»

Каменск-Уральский. Другие новости 17.06.18

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