Следователи опубликовали новый фоторобот педофила, напавшего на девочку в Каменске-Уральском

Свердловские следователи обновили фоторобот педофила, который напал на 10-летнюю девочку в Каменске Уральском. Напомним, преступление было совершено днем 15 июня на улице Октябрьской. Извращенец выследил школьницу, зашел за ней в подъезд, а после и в квартиру, где и надругался над ней.

По данному факту было возбуждено уголовное дело, его расследует усиленная группа сотрудников СКР из Каменска-Уральского и Екатеринбурга вместе с работниками полиции.

Напомним приметы педофила: на вид 35-45 лет, рост 170-175 см, худощавого телосложения, глубоко посаженные темно-карие глаза, густые брови, темные вьющиеся волосы средней длины 5-7 см, лоб открыт. Был одет в куртку темного цвета (на спине слева белая вставка), штаны спортивные темного цвета, черные ботинки. Также у мужчины была при себе черная сумка с ручкой.

Всех, кто узнал нападавшего или обладает информацией о месте его нахождения, просят обращаться по телефонам: +7-3439-32-60-59, +7-3439-34-80-90, +7-343-358-71-61 или по линии «02».

Екатеринбург, служба информации

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