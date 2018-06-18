В мэрии Екатеринбурга составят список чиновников-коррупционеров для Тунгусова

Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб подписал постановление о порядке передачи сведений о муниципальных служащих, уволенных за коррупционные преступления.
Чиновники в таком случае освобождаются от должности с формулировкой «за утрату доверия». Информация о них будет поступать первому вице-губернатору Свердловской области Владимиру Тунгусову, который ответственен за составление ерного списка. Далее эти сведения будут переданы в федеральное правительство.
Как указано в документе, реестром неблагонадежных городских служащих займется отдел кадровой и муниципальной службы мэрии.
Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»
Екатеринбург. Другие новости 18.06.18
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