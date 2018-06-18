В центре Екатеринбурга на крышах домов обустроят парки

В Екатеринбурге появятся первые крыши с благоустроенными зелеными зонами, пространствами для прогулок и игр. Городские парки разобьют на крышах домов строящегося жилого квартала «Форум Сити», первая очередь которого будет сдана в конце 2019 года. Архитекторы учтут и климатические особенности Урала.

Как рассказали в компании «Форум-групп», которая занимается застройкой квартала «Форум Сити», функциональный подход к использованию кровли спроектировали специалисты бюро LEVS architecten. При создании нестандартного для Урала и России общественного пространства европейские архитекторы учли все особенности строительства и эксплуатации зданий в регионе: начиная от климатических условий до повседневных привычек уральцев.

«Жилой квартал «Форум Сити» будет состоять из 9 жилых домов разной этажности от 7 до 32 этажей, которые объединит двухуровневый стилобат с магазинами, кафе, салонами и другими помещения для оказания услуг жителям квартала. А кровли жилых многоэтажек станут по-настоящему уникальной инновацией в жилищном строительстве Екатеринбурга. На крышах будут организовано все для круглогодичных прогулок и отдыха жильцов квартала: обустроены перголы, высажены газоны и кустарники, предусмотрено тематическое зонирование под интересы жильцов квартала», – рассказали в пресс-службе «Форум-групп».

Для обустройства городских парков на крышах будут применяться натуральные строительные материалы: каменные плиты, минеральные покрытия, деревянные террасные доски, живые растения. А для обеспечения безопасности спроектированы специальные высокие особо прочные прозрачные стеклянные ограждения.

«Возможно, архитектурное решение «Форум Сити» станет примером для внедрения подобных проектов в планировании общественного пространства для будущих жилых объектов Екатеринбурга», – надеется застройщик.

Напомним, в эксплуатацию первая очередь «Форум Сити» будет сдана в конце 2019 года, тогда же можно будет увидеть и крыши-парки. Общая строительная площадь проекта «Форум Сити» составит 106 тысяч кв. м., в том числе жилая – 50 тысяч кв. м, коммерческая площадь – 8 тысяч кв. м. Комплекс будет включать 9 зданий, высотой до 32 этажей, самое высокое – 100 метров. Предусмотрен двухуровневый подземный паркинг.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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