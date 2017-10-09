Нарисовать квартиру мечты и увидеть ее в 3D можно в шоу-руме нового квартала «Форум-Сити» (ФОТО)

В Екатеринбурге открылся центр визуализации квартала «Форум-Сити» – необычный шоу-рум продаж с 3D-графикой жилого комплекса и отдельных квартир. В центре продаж можно увидеть даже вид из окна будущей спальни в полном масштабе. Также в шоу-руме можно побродить по улицам и рынку ЖК и нарисовать собственную планировку квартиры, которая будет выполнена застройщиком.

Напомним, «Форум-Сити» – новый жилой комплекс, который появится в Екатеринбурге на месте бывшего Центрального рынка. В квадрате улиц Сакко и Ванцетти, Радищева, Шейнкмана и переулка Центральный Рынок построят 9 зданий высотой от 7 до 32 этажей, самое высокое – 100 метров. Одной из изюминок проекта станет сочетание приватных пространств с общегородскими. В отличие от соседнего «Тихвина», «Форум-Сити» не будут полностью закрывать: на его территории расположится экологический fresh-market с кафе, ресторанами и местами для прогулок.

Сегодня на улице Радищева открылся Центр визуализации «Форум-Сити» – первый в истории застройки Екатеринбурга центр продаж, где еще до сдачи жилого комплекса можно погулять по его территории в рамках виртуального 3D-тура.

«Когда мы начали работать с голландскими архитекторами, первое, что они сказали: главное не архитектура и локация жилого комплекса, главное – люди, которые там будут жить. Нам предложили отталкиваться во всех решениях от будущих жильцов: какие у них интересы, какой стиль жизни, какое поведение. И мы при разработке всего «Форум-Сити» очень вдохновлялись именно этим, в итоге полностью прониклись ощущением места. И поэтому поняли, что «Форум-Сити» нельзя продавать через обычный центр продаж. Нужно, чтобы будущие жильцы тоже прочувствовали дом, где они будут жить, полюбить его. И мы открыли Центр впечатлений», – рассказал генеральный директор застройщика, компании «Форум-групп» Сергей Воробьев.

Несмотря на то, что первая очередь «Форум-Сити» будет сдана только в 2019 году, в Центре впечатлений можно уже сегодня увидеть весь ЖК детально. В одной комнате выставлен макет «Форум-Сити», а экраны на стенах транслируют историю воплощения проекта. А другая комната полностью отдана под интерактив. С одной стороны посетители видят эркерные окна – точно такие, как будут в квартирах жилого комплекса. Причем вид из окон – точная копия того, какой вы увидите после новоселья.

С другой стороны размещен интерактивный стол – главное в шоу-руме. При помощи современных технологий и понятного интерфейса каждый может уже сегодня посмотреть на «Форум-Сити» сверху, со всех сторон и изнутри.

«Виртуальные прогулки при помощи удобного геймпада можно сделать из любой точки – во дворе или доме. Все 3D-изображения сделаны максимально реалистично – у деревьев колышутся листья, все формы выполнены в масштабе. Можно присесть за столик, можно погулять по будущему маркету. Можно подняться на крышу любого из домов ЖК и посмотреть вид на город. Обещаю: то, что вы увидите сейчас, и то, что вы увидите после сдачи «Форум-Сити», не будет отличаться», – рассказал руководитель отдела продаж «Форум-групп» Роман Полицинский.

Но самое интересное – каждый покупатель на интерактивном столе может «нарисовать» квартиру своей мечты, а «Форум-групп» ее построит. Для этого не нужно дизайнерское или архитекторское образование. Интерфейс стола предполагает простейшие движения руками.

«Нужно пройти простейшую регистрацию, после чего есть три варианта. Можно либо выбрать базовую планировку, либо одну из планировок, которую мы разработали (для холостяков, семей и так далее), либо нарисовать собственную планировку, – пояснил Роман Полицинский. – Такого – возможности нарисовать планировку будущей квартиры – в Екатеринбурге еще не было».

Как пояснил задумку гендиректор «Форум-групп» Сергей Воробьев, при проектировке ЖК «Форум-Сити» учитывались малейшие желания потенциальных клиентов. И одним из них была возможность самим создать квартиру своей мечты.

«При опросе 80% наших клиентов сказали, что хотели бы сами стать архитекторами и дизайнерами своей квартиры. И мы такую возможность даем. Все, что будет нарисовано в рамках предложенной площади квартиры, мы построим. Также можно объединить несколько квартир – архитектура домов позволяет».

Первая очередь «Форум-Сити» (дома на Радищева – Шейкмана) будет сдана в четвертом квартале 2019 года. Продажи уже начались, причем 30% очереди уже продано. Стоимость – от 120 тысяч за квадратный метр. Посмотреть на будущие квартиры можно в Центре впечатлений на улице Хохрякова, 48 (вход с улицы Радищева).

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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