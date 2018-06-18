Ради футбольных фанатов из запасников достанут Малевича и Кандинского

Завтра в Екатеринбурге пройдет особенная ночь музеев, специально для гостей чемпионата мира по футболу. Например, болельщики смогут по льготной цене посмотреть на давно не выставлявшиеся картины Малевича и Кандинского.

Как рассказали РИА «Новый День» в Центре инновационных музейных технологий Свердловского областного краеведческого музея, который выступает координатором акции, в ней примут участие 25 музеев. Футбольные фанаты при предъявлении паспорта болельщика (fan ID) смогут купить билет по льготной цене, за 100 рублей. Остальным культпоход обойдется в 250 рублей.

«Акция призвана представить гостям Екатеринбурга, посетившим столицу Среднего Урала в рамках проведения игр Чемпионата мира по футболу FIFA 2018, самые крупные музеи города, а также познакомить с историей и культурой уральского региона», – рассказали организаторы. Ждать гостей по акции «Футбольная ночь музеев» будут завтра, 19 июня, с 18 до 24 часов.

Никаких специальных футбольных произведений искусства к акции не подготовили. Но изюминки все же есть. Например, в Музее изобразительных искусств выставят несколько полотен из коллекции русского авангарда, которая раньше хранилась в здании музея на улице Вайнера, сейчас закрытого на реконструкцию. «Гости смогут увидеть картины Малевича, Кандинского, Кончаловского», – рассказали в музее. Болельщики смогут заказать экскурсию на английском языке. Перевод на другие языки не предусмотрен, но в музеях рассчитывают, что гости чемпионата владеют языком международной дипломатии.

Отметим, что пока наплыва иностранных гостей в музее не заметили. Но очень надеются, что они появятся.

Екатеринбург, служба информации

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