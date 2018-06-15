Для фанатов в Екатеринбурге устроят футбольную ночь музеев

Для болельщиков в Екатеринбурге устроят «Футбольную ночь музеев» – 24 площадки покажут экспонаты-визитные карточки Среднего Урала.

Как сообщили в департаменте информполитики губернатора, болельщикам предлагают посмотреть на Шигирский идол, Каслинский чугунный павильон – единственное в мире архитектурное сооружение из чугуна, Художественный музей Эрнста Неизвестного, уникальный музейный комплекс «Литературный квартал». Будут работать музей радио, музей истории плодового садоводства Среднего Урала, Дом Метенкова, В Музее истории Екатеринбурга будет представлена выставка «ДО: УРАЛА», в экспозицию вошел уникальный фотоархив снимков футболистов и болельщиков 1930-1980-х годов прошлого века и футбольные баталии с участием команды мастеров и цеховых команд Уралмашзавода. Экскурсии обещают на русском и английском языках, некоторые музеи предоставляют аудиогиды.

Полный список площадок можно увидеть на сайте организатора. Стоимость билетов во время акции каждым музеем устанавливается самостоятельно, но часть площадок будет бесплатными.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 15.06.18

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