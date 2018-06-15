российское информационное агентство 18+

Бульварное чтиво

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 15 июня 2018, 17:17 мск

Новости Екатеринбург

Темы дня, Новости дня, Новости кратко, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд, Спецпроекты

Для фанатов в Екатеринбурге устроят футбольную ночь музеев

Для болельщиков в Екатеринбурге устроят «Футбольную ночь музеев» – 24 площадки покажут экспонаты-визитные карточки Среднего Урала.

Как сообщили в департаменте информполитики губернатора, болельщикам предлагают посмотреть на Шигирский идол, Каслинский чугунный павильон – единственное в мире архитектурное сооружение из чугуна, Художественный музей Эрнста Неизвестного, уникальный музейный комплекс «Литературный квартал». Будут работать музей радио, музей истории плодового садоводства Среднего Урала, Дом Метенкова, В Музее истории Екатеринбурга будет представлена выставка «ДО: УРАЛА», в экспозицию вошел уникальный фотоархив снимков футболистов и болельщиков 1930-1980-х годов прошлого века и футбольные баталии с участием команды мастеров и цеховых команд Уралмашзавода. Экскурсии обещают на русском и английском языках, некоторые музеи предоставляют аудиогиды.

Полный список площадок можно увидеть на сайте организатора. Стоимость билетов во время акции каждым музеем устанавливается самостоятельно, но часть площадок будет бесплатными.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 15.06.18

Территорию у Центра медицины катастроф благоустроят за 20 миллионов рублей. / Футбол важнее? Почему Путин тянет с назначением полпредов. Авторская колонка редактора РИА «Новый День». / Соотношение ставок на победу в матче Уругвай – Египет достигло 8:1. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»

Метки / Чемпионат мира по футболу-2018

Уругвай обыграл Египет в матче ЧМ в Екатеринбурге

На матч продали 32 тысячи билетов, но пришли 27 тысяч зрителей – оргкомитет Россия-2018

Матч Египет – Уругвай в Екатеринбурге проходит при полупустых трибунах (ФОТО, ВИДЕО)

Соотношение ставок на победу в матче Уругвай – Египет достигло 8:1

Салах не вошел в основной состав сборной на игре с Уругваем

Футбольные болельщики добрались до «Екатеринбург Арены» (ФОТО)

В честь победы России: высочайший небоскреб в мире окрасили в триколор

Первый матч ЧМ в Екатеринбурге посетит президент ФИФА

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Культура, Общество, Россия, Чемпионат мира по футболу-2018,

Новости партнеров