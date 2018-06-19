Автоинформатор Ростелекома обзванивает пенсионеров и сообщает о росте цен на услуги

Ростелеком с июля 2018 года намерен повысить цены на свои услуги. В редакцию «Нового Дня» обратился житель Екатеринбурга Петр Боровик, который сообщил, что на днях ему позвонил автоинформатор оператора связи и зачитал объявление о повышении цен на интернет.

Со слов клиента «Ростелекома», у него оформлен льготный тариф, поскольку он является пенсионером. Автоинформатор сообщил, что в связи с пересмотром ценовой политики тарифы будут изменены в сторону удорожания. По подсчетам г-на Боровика, с июля счета за интернет вырастут минимум на 15 процентов. О причинах роста цен, при этом, ничего не известно.

РИА «Новый День» обратилось за комментарием в уральский филиал компании. Однако пресс-служба оператора, попросив время для подготовки ответа о причинах роста цен, спустя двое суток так его редакции и не предоставила.

Екатеринбург, Елена Васильева

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