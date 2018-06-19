В Ростелекоме объяснили рост цен на интернет удорожанием «коммуналки» и инфляцией

Екатеринбург, Июнь 19 (Новый День, служба информации) ‒ Мобильный оператор и провайдер Ростелеком объяснил, отчего повышает цены на интернет для своих абонентов. Там говорят, что удорожание связано с ростом тарифов на жилищно-коммунальные услуги и другими факторами.

«Изменение тарифов связано с увеличением в течение года стоимости на услуги сектора ЖКХ, электроэнергии и прочих необходимых услуг для обслуживания сетей связи, также уровнем текущей инфляции, инвестиций в обслуживание сети, технических модернизаций», ‒ сообщили «Новому Дню» в пресс-службе компании.

Там отметили, что тарифные планы для пользователей домашнего интернета вырастут, в среднем, на 10%. «Минимальный рост тарифа составляет 0,66 рубля в день, максимальная ‒ 2,16 рубля в день», ‒ добавили представители провайдера.

Напомним, ранее в редакцию обратились жители Екатеринбурга, которые сообщили о звонках автоинформатора Ростелекома, оповещающего абонентов о росте цен на домашний интернет.

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