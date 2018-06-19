Урал захлестнула новая волна игромании: люди проигрывают пенсии и зарплаты в биржевых терминалах (ФОТО, ВИДЕО)

Свердловская область, похоже, переживает очередную волну увлечением игровыми автоматами. Аппараты, которые по документам трактуются как биржевые терминалы, стремительно множатся в торговых центрах и на улицах, даже возле школ. Большинство игроков своим увлечением очень довольны: «Мы так проводим время», – говорят они.

Люди оставляют в игровых автоматах зарплаты и пенсии

Спускают деньги в игре бабушки, мужчины в возрасте и выходцы из ближнего зарубежья. По их словам, денежный баланс выигрышей-проигрышей примерно соблюдается. «Даже если 200 рублей выиграешь, то ощущаешь такой подъем и радость, будто победил кого», – рассказал «Новому Дню» один из игроков. На конец года таких устройств было более 3000 только в Свердловской области.

Персонал, обслуживающий «Трейд боксы», ничего зазорного в азартных играх не видит: «Если люди хотят так проводить время, тратить за это здесь свои деньги – пожалуйста». А в итоге здесь и проигрывают пенсии, зарплаты, квартиры.

Напомним, историю терминалов: до июня 2015 года они использовались лотереей «Победа». Затем их приобрело юридическое лицо ООО «Инвестиционная компания Ньюдэй». В силу того, что предпринимательская деятельность в сфере игорного бизнеса была запрещена в России с 2009 года, за исключением специальных зон на территории Алтайского, Краснодарского, Приморского краев и Калининградской области, россияне начали с большей или меньшей настойчивостью требовать прекратить деятельность игровых автоматов Trade Вox.

Суды по всей России были завалены исками общественников, а в новостийных хрониках мелькали спецоперации полиции по остановке деятельности. Но адвокат владельца автоматов ООО «Инвестиционная компания Ньюдэй» в Верховном суде заявил, что данные автоматы предназначены для торговли на бирже. Согласно документам компании, клиенты Trade Вox пытаются угадать изменения погоды либо курса валют. Перед началом игры на терминале каждый участник соглашается с договором публичной оферты, в котором описывалось, что он лично передает деньги ООО «ИК Ньюдэй» для совершения ставки на бирже. В свою очередь, ООО «ИК Ньюдэй» имеет лицензию для операций на финансовых рынках.

Исходя из этого концепта, действия игроков (нажать на кнопку «Сделка» для списания очередной суммы и, соответственно, продолжения игры) – это торговля бинарными опционами, то есть это вид биржевой операции, при которой человек может либо согласиться на сделку, либо отказаться. Соответственно, выиграть две своих ставки либо потерять все. А скачущие картинки с лошадками, фруктами, и картами на экране – это просто визуализация для клиента.

Проводимые по запросу судов компьютерно-технические экспертизы не обнаруживали в установленных программах генератора случайных чисел, функциональных возможностей по определению выигрыша, невозможность обратного управляющего воздействия на результаты торговли со стороны участников или самой программы. Верховный суд решил, что доказательств осуществления азартных игр на терминалах Trade Вox обнаружить не удалось, и 19 января 2015 года отменил решения судов прочих инстанций в отношении владельца терминалов. Производство по делу было прекращено. Эту практику скопировали и остальные владельцы автоматов. Количество «биржевых терминалов» начало расти в геометрической прогрессии.

В ноябре 2015-го Центробанк приказом № ОД-3340 отозвал лицензию на осуществление брокерской и дилерской деятельности у ООО «Инвестиционной компании Ньюдэй». Однако автоматы продолжают работать до сих пор, договоры перезаключены на очередные ООО и брокеров. Сейчас в тексте о публичной оферте фигурируют ООО «Искра» и ООО «Астра». При этом одна из сотрудниц, обслуживающих игровой аппарат в ТЦ «Гранат», призналась, что у нее заключен трудовой договор с компанией «Пермь-инвест». Как сказано на сайте этой компании, она специализируется на оказании бухгалтерских услуг и финансового консалтинга.

Отметим, что понимая опасность «биржевых терминалов», общественники и законодатели время от времени время от времени пытаются с ними бороться. В марте 2016-го в Законодательном собрании Пермского края о проблеме «технологично продвинутых» форм игорного бизнеса заявлял начальник регионального МВД генерал-майор Виктор Кошелев.

В середине мая 2017 года Законодательное собрание Ямало-Ненецкого АО совместно с депутатами Тюменской областной думы направило запрос в Министерство финансов на имя председателя Центробанка Эльвиры Набиулинной о содействии в решении вопроса об установлении ограничения доступа к терминалам. Как рассказал Иван Вершинин, автор инициативы об ограничении доступа несовершеннолетних детей к симуляторам игровых автоматов (биржевым терминалам), проект законопроекта уже второй год висит на рассмотрении в планах Минфина, запрос направлен министру юстиции Александру Коновалову и уполномоченному при президенте РФ по правам детей Анне Кузнецовой, но «воз и ныне там».

Екатеринбург, Таисия Исупова

Екатеринбург. Другие новости 19.06.18

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