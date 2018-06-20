«Будем митинговать!» и «Будем ждать отзывов» – как депутаты Госдумы готовятся голосовать по скандальному «пенсионному» законопроекту

Общественный резонанс вокруг предстоящей пенсионной реформы будет нарастать, а возможно, и выльется в резкий подъем протестного движения в России. Сейчас законопроект разослан по регионам для получения отзывов, а уже через месяц его планируется принять в первом чтении. «Новый День» поинтересовался у депутатов Госдумы из Свердловской области, представляющих все четыре фракции, как они относятся к повышению пенсионного возраста и планируют ли защищать интересы своих избирателей.

Наиболее радикально высказался коммунист Николай Езерский. «Я однозначно против повышения пенсионного возраста! Ни один аргумент, предложенный правительством, меня не убедил. Они выбрали не тот способ пополнения Пенсионного фонда. Только вчера мы обсуждали, что в бюджет поступили дополнительные доходы в размере более 1,5 трлн рублей, и большую часть снова направят в ценные бумаги других государств. Все мои товарищи по фракции говорят, что это позор для страны, в некоторых регионах средняя продолжительность жизни у мужчин – ниже предлагаемого пенсионного возраста. Это что же теперь – из красного уголка своего предприятия – прямиком на кладбище ехать?» – возмутился Езерский. По его словам, на 30 июня назначен пленум ЦК КПРФ, на котором партия определится с тактикой своих протестных действий. Вероятно, это будут и митинги, и пикеты.

Депутат из фракции «Справедливая Россия» Дмитрий Ионин на своей странице в соцсети рассказал, что к нему массово обращаются люди, которые просят не допустить реализации планов правительства и спрашивают, что для этого можно сделать. По мнению Ионина, нужен максимально широкий общественный резонанс и предложение реальных альтернатив. «Партия «Справедливая Россия» предложила альтернативное решение – проект закона «О страховой пенсионной системе в Российской Федерации», в котором размер пенсии будет зависеть только от трудового стажа и размера зарплаты (а не от «художеств» Пенсионного фонда и проблемной системы баллов), а также предлагается запрет на повышение пенсионного возраста на период до 2030 года!» – написал Ионин и подчеркнул, что его позиция как депутата Госдумы от Свердловской области и члена партии «Справедливая Россия» – голосовать против законопроекта, предложенного правительством.

На сегодняшний день пока не готов однозначно высказать свое мнение член фракции «Единой России» Андрей Альшевских. «С одной стороны, с пенсиями надо что-то делать, с другой – я пока не вижу аргументов за то, чтобы принимать реформу в том виде, в котором ее сейчас предлагает правительство. Только вчера этот законопроект попал в рассылку, и сейчас в течение месяца мы по регламенту будем ждать отзывов из регионов – и от исполнительных, и от законодательных органов власти. К сожалению, поскольку это их право, а не обязанность, не все активно относятся к этой работе. Кроме того, на мой взгляд, необходимо непременно учесть мнение трех категорий граждан: сегодняшних пенсионеров; работающих людей; работодателей. Каждая из этих категорий должна видеть, какие плюсы она получит от реформы. Но я предполагаю, что в том виде, в каком реформа предлагается сейчас, ее, скорее всего, не примут. Настоящая работа над ней начнется после принятия законопроекта в первом чтении, ко второму концепция может серьезно измениться», – рассказал Альшевских. Депутат также отметил, что на сегодняшний день для Госдумы важнее всего получить отзывы с мест – как от органов региональной власти, чье мнение всегда учитывается при рассмотрении вопроса профильным комитетом, так и от профсоюзов. «Причем не от руководителей профсоюзных организаций, а непосредственно от трудовых коллективов», – уточнил Альшевских.

Депутат от ЛДПР Данил Шилков заявил, что относится к проекту «отрицательно», но пока не готов дать свои предложения. «Давайте дождемся обсуждения законопроекта на пленарном заседании», – предложил он.

Напомним, 16 июня кабмин внес в Госдуму одобренный двумя днями ранее правительством законопроект о поэтапном повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин. Реформа стартует с 1 января 2019 года и продлится до 2034 года. Сейчас мужчины выходят на пенсию в 60 лет, женщины – в 55. Власти при этом обещают, что результатом повышения пенсионного возраста станет увеличение пенсий. Планируемая реформа уже вызвала волну недовольства в обществе. Акции протеста уже готовят «Яблоко», «Парнас», сторонники Навального, а также объединение профсоюзов «Конфедерация труда России».

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