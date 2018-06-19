Главный свердловский единоросс отказался говорить о пенсионной реформе, пока свое слово не скажет правительство

Председатель свердловского регионального отделения «Единой России» Виктор Шептий пока не готов озвучить свою позицию по поводу пенсионной реформы.

Он заявил, что не хотел бы высказывать свою позицию до обсуждения этого вопроса на федеральном уровне. «По-моему, чуть ли не сегодня правительство планировало обсуждать тему с депутатами Госдумы, давайте не будем забегать вперед», – прокомментировал он.

Вчера совет думы разослал инициативу в регионы, чтобы там дали свои отзывы – это необходимо сделать за месяц. Однако окончательное обсуждение скандального законопроекта, вероятно, состоится уже в осеннюю сессию, после депутатских каникул. В правительстве к этому моменту обещанное обсуждение не состоялось.

16 июня кабмин внес в Госдуму одобренный двумя днями ранее правительством законопроект о поэтапном повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин. Реформа стартует с 1 января 2019 года и продлится до 2034 года. Сейчас мужчины выходят на пенсию в 60 лет, женщины – в 55. Власти при этом обещают, что результатом повышения пенсионного возраста станет увеличение пенсий.

Планируемая реформа уже вызвала волну недовольства в обществе. Акции протеста уже готовят «Яблоко», «Парнас», сторонники Навального, а также объединение профсоюзов «Конфедерация труда России».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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