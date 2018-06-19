«Яблоко» и «Парнас» выведут на митинг против пенсионной реформы 500 человек

Свердловские отделения партий «Яблоко» и «Парнас» подали в областное минбезопасности заявку на проведение 1 июля совместного митинга против повышения пенсионного возраста.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом рассказала в соцсети активистка «Яблока» Ирина Скачкова. «Мы считаем, что Правительство Российской Федерации вместо того, чтобы стимулировать экономический рост и реальные доходы граждан, пошло по пути увеличения пенсионного возраста, что фактически приведёт к существенному сокращению пенсионных выплат. По самым грубым оценкам, каждый, кого коснётся новая пенсионная реформа, недополучит от 140 000 до 1 120 000 рублей», – говорится в заявлении партии.

Митинг они планируют провести 1 июля в 13:00 на Площади Труда, число участников – 500 человек.

Отметим, что активисты могут столкнуться со сложностями в согласовании митинга. В период игр ЧМ-2018 в Екатеринбурге действует особый порядок проведения публичных мероприятий – разрешают собираться только в отдаленных районах и не больше 100 человек.

Уральские профсоюзы вчера тоже заявили о вступлении в протестную кампанию против повышения пенсионного возраста. Но будет ли это митинг или что-то другое, пока неизвестно. Более подробно о своих планах в ФПСО обещали рассказать в пятницу, 22 июня.

О намерении развернуть масштабную борьбу с реформой заявили в объединении профсоюзов «Конфедерация труда России». Там анонсировали серию акций под общим лозунгом «Народ против». Протестные мероприятия пройдут в Новосибирске, Санкт-Петербурге, Астрахани, Омске и других городах России. Самое массовое шествие планируется провести в Москве сразу после окончания Чемпионата мира по футболу.

Екатеринбург, служба информации

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