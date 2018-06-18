В Екатеринбурге решается вопрос о проведении митингов против пенсионной реформы

Уральские профсоюзы вступили в протестную кампанию против повышения пенсионного возраста. В ближайшее время общественники определятся, как они будут бороться против «антисоциального», по словам лидера ФНПР Михаила Шмакова, закона. В Екатеринбурге рассматривается вопрос о проведении публичных протестных акций.

«Сегодня по итогам обсуждения в Ассоциации профсоюзных организаций УрФО зафиксировали нашу позицию о неприятии идеи повышения пенсионного возраста и готовности поддержать предложения ФНПР (ожидаем завтра) о коллективных действиях. Решение единогласное», – сообщил в Фейсбуке депутат Госдумы Андрей Ветлужских.

В приемной Свердловской федерации профсоюзов «Новому Дню» подтвердили, что вопрос об акциях протеста в Екатеринбурге сейчас решается, и более подробную информацию можно узнать завтра.

Впрочем, некоторые источники агентства утверждают, что свердловские общественники откажутся от митингов из-за футбольного Чемпионата мира. На время турнира в Екатеринбурге действует особый режим согласования – протестные шествия могут быть проведены только на окраине города и не должны собирать больше ста человек.

По крайней мере, оппозиционные парламентские партии решили не рисковать. В пресс-службе свердловского отделения «Справедливой России» сообщили, что фракция СР готова внести в Заксобрание проект обращения в Госдуму о недопустимости повышения пенсионного возраста. Кроме того, члены и сторонники парии подпишут петицию «Конфедерации труда России» –

и на этом все. «На данный момент вопрос по организации или участию в публичных мероприятиях не обсуждался», – отметили эсеры.

В реготделении ЛДПР также сообщили, что не будут участвовать в акциях протеста против пенсионной реформы. Получить комментарий персека свердловских коммунистов Александра Ивачева не удалось, его телефон не отвечает.

Напомним, правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о поэтапном повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин. Как ранее заявлял премьер Дмитрий Медведев, реформа стартует с 1 января 2019 года и продлится до 2034 года.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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