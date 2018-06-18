В России разворачивается борьба с пенсионной реформой под лозунгом «Народ против». Самая масштабная акция готовится в Москве

Объединение профсоюзов «Конфедерация труда России» определилось с датами митингов против повышения пенсионного возраста. Акции протеста пройдут в Новосибирске, Санкт-Петербурге, Астрахани, Омске и других городах России. Самое массовое шествие планируется провести в Москве сразу после окончания Чемпионата мира по футболу.

Как сообщил вице-президент КТР и депутат Госдумы Олег Шеин, профсоюзы разработали план борьбы с пенсионной реформой. Будет сформирован открытый штаб протестной кампании, которая получила название «Народ против». КТР обратится ко всем крупным партиям и общественным организациям с предложением принять в ней участие. Кроме того, организация планирует создать интерактивную карту протестных акций.

«В Москве шествие и митинг состоятся 18 июля. Выбор даты не случаен: 15 июля заканчивается чемпионат мира по футболу, а рассмотрение проекта в Думе будет не ранее 19 и не позднее 26 июля. Для активной организации местных мероприятий в соцсетях будет размещен типовой текст заявки на митинг, пикет и т.п. Уже сегодня такие митинги намечены в Новосибирске (28 июня), Петербурге (29 июня), Астрахани (29 июня), Омске (1 июля) и других городах, но мы хотим облегчить для работников возможность подачи таких заявок», – написал парламентарий в Фейсбуке.

Напомним, ранее Конфедерация труда России инициировала петицию с обращением к президенту и правительству РФ не повышать пенсионный возраст. На данный момент инициатива набрала свыше 1,6 миллиона голосов.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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