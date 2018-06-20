Чиновники отдали в антикоррупционную комиссию более 100 подарков от граждан

За последние два года свердловские госслужащие сдали в антикорруционную комиссию более ста подарков, полученных от населения за исполнение своих служебных обязанностей.

Как сообщили РИА «Новый День» в департаменте информполитики, об этом рассказала сегодня на заседании комиссии замдиректора департамента кадровой политики губернатора Свердловской области Татьяна Данилова.

Первый вице-губернатор Алексей Орлов, который вел заседание, отметил, что это хороший результат, но необходимо и дальше активизировать информационно-разъяснительную работу с населением. В частности, для борьбы с коррупцией предлагается акцентировать внимание на преимуществах «бесконтактных» способов получения госуслуг – через интернет или МФЦ.

Напомним, в большей степени, чем чиновники, от антикоррупционной активности государства в этом году страдали депутаты, но все закончилось для них благополучно. Например, областная прокуратура пыталась за нарушения в заполнении деклараций о доходах изгнать из областного заксобрания сразу 10 депутатов, но в итоге вопрос решился «малой кровью» – мандат потерял только депутат Армен Карапетян. Вчера в облсуде было рассмотрено дело в отношении двух депутатов уже городской думы Екатеринбурга – Смирнова и Гаранина, но и их вина не была доказана.

Екатеринбург, служба информации

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