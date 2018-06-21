Общественники и строители спорят о демонтируемом здании в центре города

В Екатеринбурге на улице Октябрьской Революции, 38, сегодня начался демонтаж здания. На это обратили внимание общественники. Глава ВООПИК Олег Букин написал у себя в фейсбуке, что речь идет о сносе дома Блохиных. «Кто может, езжайте туда. Помогите. Я на работе с детьми, оставить не могу, ‒ написал он.

Генеральный директор ООО «Екатеринбург Сити», которое проводит работы в этом квартале, Евгений Мордовин подтвердил, что сейчас идут работы по демонтажу «остатков строения по адресу: Октябрьской Революции, 38».

«Данный объект не входит в список памятников культурного и исторического наследия, это муниципальное имущество, и «Екатеринбург Сити» как арендатор земельного участка обязано по договору с администрацией города его снести, что сейчас и происходит. Следует отметить, что иные строения, которым подобный статус присвоен, будут нами либо воссозданы, либо сохранены и вписаны в общую концепцию застройки», ‒ пояснил «Новому Дню» Мордовин.

Напомним, в декабре прошлого года по поводу судьбы территории прошли публичные слушания. Тогда девелоперы и общественники схлестнулись не на шутку. Первые обещали не трогать здания, которые признаны памятниками истории, культуры и архитектуры, однако вторые требовали вовсе ничего не демонтировать.

Екатеринбург, служба информации

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