«Давайте их обломаем, вам за это ничего не будет», – общественники схлестнулись с УГМК из-за небоскребов в центре города (ВИДЕО)

Сегодня на публичных слушаниях был одобрен проект «дочки»УГМК по застройке квартала «Екатеринбург-Сити» – по плану, не признанные памятниками дореволюционные дома или то, что от них осталось, снесут ради небоскребов. Общественники попытались отстоять любимый квартал. Но этот раунд они проиграли, в зале оказалось слишком много студентов, поддержавших будущую стройку. Подробности – в материале РИА «Новый День».

Публичные слушания

В Екатеринбурге сегодня прошли публичные слушания по застройке квартала «Екатеринбург-Сити». На этом месте сейчас находятся несколько объектов культурного наследия, старинные сады и дома, построенные в позапрошлом веке, но памятниками не признанные. УГМК хочет построить здесь новый квартал из высоток, проект представляет специального для того созданное ООО «Екатеринбург Сити». О будущем территории по версии «медников» рассказал начальник профильного отдела ООО «Екатеринбург Сити» Данил Крицкий, сын известного на Урале застройщика. Присутствующим показали слайды проекта «Медная гора» – несколько небоскребов с рыжими крышами, в которых будет гостиница, офисы, рестораны, парковка. Показывая слайды с эскизами проекта, Крицкий отметил, что это предварительный проект, он будет корректироваться. Так что по большому счету сегодня обсуждали не конкретный вариант будущей застройки, а судьбу того, что есть сейчас в квартале этих улиц. Крицкий пообещал, что объекты культурного наследия здесь сохранят – в УГМК их насчитали пять, включая усадьбу Антипина, дом Афиногенова, усадьбу первого на Урале садовода-селекционера Казанцева.

Первым из тех, кто выступает против застройки, на трибуну вышел заведующий Музеем истории плодового садоводства Среднего Урала Геннадий Короленко. «Та территория, к которой примыкает наш музей – это сад Казанцева, саду в этом году исполняется 103 года. Наш сад является историческим памятником, он такой единственный в Екатеринбурге, на всей территории Уральского округа, а может, и на всей территории России. Но ему нужны соответствующие условия – это зеленая зона. У нас построится здание высотой 30-40 метров около сада. И что тогда останется от нашего сада?», – высказался музейщик. После чего он заявил, что все уже, наверное, утверждено и решено, но ему хотелось бы, чтоб вокруг него были не «гигантские стеклянные и бетонные постройки, а комфортная для проживания зона».

После него выступили еще несколько общественников, которые не хотят, чтобы сносили хоть какие-то дома. Один из них рассказал, что два десятилетия назад на этом месте снесли дом Антона Валека – и теперь здесь зеленый газон (это прозвучало как трагический случай, но выступающий не объяснил, почему событие негативное). Этот же выступающий заявил, что «вопросы охраны памятников откатились на 40 лет назад и стали решаться по понятиям, что мы и видим в этом проекте» и предложил ввести уголовную ответственность за нарушение исторической застройки. Вслед за этим предложением другая протестующая поведала, что в этом квартале есть земляной вал, сохранившийся от первой екатеринбургской крепости, и елку с Площади 1905 года надо бы убрать и перенести к этой точке.

После этого слово взяла общественница Марина Сахарова – ее предложения были менее сказочными, а критика несколько более конструктивной. Она предложила объединить все объекты культурного наследия в парковую зону и добавила, что в этом квартале старые не только здания – есть дореволюционная брусчатка и водостоки, «которых нигде больше в городе нет». Ну а самая ее главная претензия – УГМК неправильно провели экспертизу зданий, а одного из экспертов впоследствии лишили аккредитации. Кроме того, по ее мнению, УГМК снесет даже признанные памятники – она указала, что по проекту въезд в квартал будет находится там, где сейчас стоит усадьба Жолобова. В ответ Крицкий посоветовал общественнице внимательнее изучить план.

Еще одна общественница вступилась за Дом художника Елового (усадьба Ястребовых). Его не признали имеющим историческую ценность, что по мнению защитницы дома, неверно. Ведь здесь жил художник, имеющий всемирную известность.

После этого участники на повышенных тонах обсудили в целом важность зданий, от которых мало что осталось, УГМК, в том числе, получила обвинение в поджоге дома Афиногенова. Впрочем, после некоторой суматохи и взаимных упреков присутствующие все-таки приступили к голосованию. На стороне УГМК оказалось очень много молодых ребят – слушания проходили в колледже им. Ползунова. Парни и девушки (за исключением пары десятков не выдержавших и ушедших посреди обсуждения) благополучно проспали слушания, но проголосовали. Некоторых поймали на попытке поднять сразу две карточки.

Впрочем, «за» голосовали не только студенты. Всего поддержавших строительство набралось 87 человек. Против – только 35. Слушания «медники» выиграли.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Александр Саливанчук, Антон Отман

Екатеринбург. Другие новости 11.12.17

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